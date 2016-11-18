Береза – до Луценка і Авакова: Чи дійсно Кучма "замовив" Гонгадзе?

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П'ятниця, 18 листопада 2016, 13:49

Депутат Борислав Береза вимагає від генпрокурора Юрій Луценка й міністра внутрішніх справ Арсена Авакова звіту, чи з’ясовують правоохоронці замовників убивства Георгія Гонгадзе у 2000 році.

Про це він заявив під час виступу у Верховній Раді у п’ятницю.

"Сьогодні зранку я запитав себе, чому ми забули про таку ганебну сторінку в історії України, як загибель Гії Гонгадзе. Взагалі", – сказав Береза

Він не розуміє: "Чому люди – і "Українська правда", і найвідоміші антикорупційні адепти, які сидять поруч із нами в цьому залі, – не піднімають це питання. Чому вони, ті, хто прийшли сюди завдяки "Українській правді", завдяки тому, що загинув Георгій, взагалі не питають: хто замовники його вбивства?".

"Чому вони задоволені тим, що Пукач сидить? Але він сказав, що поки не будуть замовники відомі, він не погодиться з тим, що він за ґратами. Вбивця за ґратами – а хто замовив йому це вбивство?" – сказав депутат.

"Що з плівками Мельниченка? Чи правда, чи ні (на них)? Що з Кучмою?", – додав він.

"Я хочу знати, чи дійсно Леонід Кучма який був президентом України, був замовником вбивства Георгія Гонгадзе. Це тільки мені цікаво? Чи тільки Мирославі Гонгадзе і ще декільком людям? Чи, може, ми будемо відповідати на ті питання, без яких не буде майбутнього?" – заявив Береза.

"Спочатку ми замовчуємо, хто замовники вбивства Гонгадзе, потім ми мовчимо про вбивство Шеремета… Де відповіді на те, хто давав накази на вбивство Небесної сотні? Де ці люди?" – обурився він.

За словами депутата, кожного разу "питань усе більше, а відповідей немає".

"Я хочу офіційно звернутися до генерального прокурора України Юрія Луценка, до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова для того, щоб вони відповіли, чи зараз дійсно ведуться якісь справи з питань з’ясування, хто є замовником вбивства Гії Гонгадзе. Це по-перше. І прошу вважати це моїм депутатським запитом", – заявив Береза.

"По-друге, я не можу зрозуміти, чому самі відомі антикорупціонери України мовчать про це питання. І це етичне питання до моїх колег, на яке, я сподіваюсь, вони дадуть відповідь не у Фейсбуці, а тут, наступного тижня", – додав він.

Береза нагадав вислів видатного художника, що "сон розуму породжує чудовиськ".

"Нам не треба спати, бо чудовиська вже поряд. Нам треба відповідати на запитання, які в нас є", – сказав депутат.

Як відомо, співзасновник "Української правди" Георгій Гонгадзе зник 16 вересня 2000 року, згодом у Таращанському районі Київської області знайшли обезголовлене тіло, яке визнано тілом журналіста. Поховали останки Гонгадзе лише у березні 2016 року.

Вранці 20 липня 2016 року у центрі Києва підірвали журналіста білоруського походження Павла Шеремета, який їхав в автомобілі співзасновниці УП Олени Притули. Він працював в Україні – зокрема, в "Українській правді".

Олена Рощенко, УП

Теми: справа Гонгадзе Справа Шеремета Кучма Генпрокуратура МВС
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IP: 46.118.120.---Michal-5618.11.2016 15:27
Дійсно, це мовчання щось дуже підозріле.
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IP: 46.30.164.---boutchous18.11.2016 14:15
Я не забув і ніколи не забуду. Вважаю, що не розслідуючи цю справу до замовників, всі Президенті і Генпрокурори після Кучми мають нести відповідальність, як співучастники злочину.
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