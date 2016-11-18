У Киргизстані піймали спільника пранкерів, які зателефонували Порошенку

У Киргизстані затримано громадянина республіки, який був у контакті з пранкерами, що організували телефонну розмову від імені президента країни Алмазбека Атамбаєва з президентом України Петром Порошенко



Про це повідомляє в п'ятницю "Інтерфакс", посилаючись на прес-службу Міністерства закордонних справ Киргизстану,



"Правоохоронними органами республіки був затриманий громадянин Киргизстану, який був в контакті з пранкерами, які організували згадану телефонну розмову. В даний час затриманого помістили під варту до з'ясування слідством усіх обставин справи".



"Раніше між главою МЗС Киргизстану Ерлану Абдилдаєва і міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним з ініціативи української сторони відбулася телефонна розмова", – відзначили в прес-службі.



"Сторони домовилися провести спільне розслідування, підсумки якого будуть розглянуті в ході двосторонньої зустрічі, запланованої "на полях" РМЗС ОБСЄ в Гамбурзі на початку грудня", – повідомили в МЗС.



За словами дипломатів, "тільки за підсумками цієї зустрічі можна буде визначити ступінь провини відповідних співробітників з обох сторін, мимоволі залучених до інциденту".

Як відомо, 2 листопада в апараті президента Киргизстану спростували повідомлення, що з'явилося на офіційному сайті президента України Петра Порошенка, про телефонну розмову з президентом Алмазбеком Атамбаєвим.

У четвер російські пранкери Володимир Кузнєцов (Вован) і Олексій Столяров (Лексус) заявили, що подзвонили президенту України Петру Порошенку.

Кузнєцов (Вован) 17 листопада опублікував аудіозапис розмови.

В Адміністрації президента заявили, що аудіозапис розмови з Петром Порошенком, оприлюднений російським пранкером, було змонтовано.

Прес-секретар глави держави Святослав Цеголко повідомив ще один важливий нюанс:



"Розслідування показало, що, на жаль, не обійшлося без участі співробітників зовнішньополітичного відомства Киргизстану. Адже вони сприяли організації розмови, надавши контактні телефони Адміністрації президента Киргизстану. А потім, коли все сталося, кілька днів не відповідали на дзвінки з України".