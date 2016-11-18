У Киргизстані піймали спільника пранкерів, які зателефонували Порошенку

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П'ятниця, 18 листопада 2016, 14:24

У Киргизстані затримано громадянина республіки, який був у контакті з пранкерами, що організували телефонну розмову від імені президента країни Алмазбека Атамбаєва з президентом України Петром Порошенко

Про це повідомляє в п'ятницю "Інтерфакс", посилаючись на прес-службу Міністерства закордонних справ Киргизстану,

"Правоохоронними органами республіки був затриманий громадянин Киргизстану, який був в контакті з пранкерами, які організували згадану телефонну розмову. В даний час затриманого помістили під варту до з'ясування слідством усіх обставин справи".

"Раніше між главою МЗС Киргизстану Ерлану Абдилдаєва і міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним з ініціативи української сторони відбулася телефонна розмова", – відзначили в прес-службі.

"Сторони домовилися провести спільне розслідування, підсумки якого будуть розглянуті в ході двосторонньої зустрічі, запланованої "на полях" РМЗС ОБСЄ в Гамбурзі на початку грудня", – повідомили в МЗС.

За словами дипломатів, "тільки за підсумками цієї зустрічі можна буде визначити ступінь провини відповідних співробітників з обох сторін, мимоволі залучених до інциденту".

Як відомо, 2 листопада в апараті президента Киргизстану спростували повідомлення, що з'явилося на офіційному сайті президента України Петра Порошенка, про телефонну розмову з президентом Алмазбеком Атамбаєвим.

У четвер російські пранкери Володимир Кузнєцов (Вован) і Олексій Столяров (Лексус) заявили, що подзвонили президенту України Петру Порошенку.

Кузнєцов (Вован) 17 листопада опублікував аудіозапис розмови.

В Адміністрації президента заявили, що аудіозапис розмови з Петром Порошенком, оприлюднений російським пранкером, було змонтовано.

Прес-секретар глави держави Святослав Цеголко повідомив ще один важливий нюанс:

"Розслідування показало, що, на жаль, не обійшлося без участі співробітників зовнішньополітичного відомства Киргизстану. Адже вони сприяли організації розмови, надавши контактні телефони Адміністрації президента Киргизстану. А потім, коли все сталося, кілька днів не відповідали на дзвінки з України".

Теми: Порошенко
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Коментарі — 4
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IP: 193.46.66.---Sergio_S18.11.2016 15:41
vlad:
Як подібне могло статись? Адже це спецзв'язок із найвищим рівнем захисту інформації... І якщо посторонні мають доступ до нього, то що тоді говорити про ФСБ чи інші спецслужби. Очевидно, що всі розмови Президента прослуховуються... Де СБУ, чим воно займається? Даний факт - це просто неподобство із за якого полетіли б голови не одного чиновника. Адже Україна не має захищеного зв'язку не те, що для спецслужб, а навіть і для самого Президента! І це на третьому десятку років існування незалнжної України. Це ГАНЬБА і НЕПОДОБСТВО!!!!!!!!!
А вы что, на полном серьезе думаете, что эти два дурика - Ваван и Лексус - безработные-одиночки)))?
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IP: 82.145.222.---Нашихбють18.11.2016 15:29
vlad:
Я також вважаю, що це ганьба,організовують роботу нашого президента неуки і професійно непридатні люди,ні до чого доброго це не призведе, це пряма загроза нацбезпеці держави.Я також вважаю, що це ганьба,організовують роботу нашого президента неуки і професійно непридатні люди,ні до чого доброго це не призведе, це пряма загроза нацбезпеці держави.
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IP: 193.238.98.---ramusus18.11.2016 15:12
з нашої сторони Порошенко також не розмовляв, це був робот.
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IP: 46.202.148.---vlad18.11.2016 14:58
Як подібне могло статись? Адже це спецзв'язок із найвищим рівнем захисту інформації... І якщо посторонні мають доступ до нього, то що тоді говорити про ФСБ чи інші спецслужби. Очевидно, що всі розмови Президента прослуховуються... Де СБУ, чим воно займається? Даний факт - це просто неподобство із за якого полетіли б голови не одного чиновника. Адже Україна не має захищеного зв'язку не те, що для спецслужб, а навіть і для самого Президента! І це на третьому десятку років існування незалнжної України. Це ГАНЬБА і НЕПОДОБСТВО!!!!!!!!!
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