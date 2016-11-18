Луценко про екстрадицію Саакашвілі до Грузії: Ми своїх не видаємо

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П'ятниця, 18 листопада 2016, 14:30

Генпрокурор Юрій Луценко спростував інформацію, що Міхеіла Саакашвілі можуть видати Грузії.

Про це у п'ятницю сказав генпрокурор Юрій Луценко.

"Україна своїх громадян іншим країнам не видає. Крапка", - сказав він.

Також він повідомив, що у неділю вирушає до Гааги на зустріч із Міжнародним кримінальним судом.

Як відомо, "Українській правді" джерело повідомило, що у оточенні президента розглядали варіант видачі Грузії екс-керівника Одеської області Міхеіла Саакашвілі, проти якого там відкрито кримінальну справу.

Саакашвілі отримав громадянство України 29 травня 2015 року.

Олександр Шумілін, УП

Теми: Луценко Саакашвілі Грузія
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