Луценко розповів про обшуки у чиновників Кривого Рогу
Слідчі проведли обшуки у керівництва Кривого Рогу в рамках справи про розкрадання держкоштів.
Про це повідомив генпрокурор Юрій Луценко.
"Обшуки були не тільки у Львові, а й у Кривому Розі, де у нас є дуже серйозні підстави підозрювати міське керівництво в розкраданні державних коштів, вони відбуваються в інших містах", - повідомив він на брифінгу в п'ятницю в Києві.
У четвер, 17 листопада, в приміщенні Криворізького міськвиконкому проходили обшуки.
Раніше у цій новині повідомлялося про те, що Луценко анонсував нові обшуки в Кривому Розі. Насправді мова йшла про ті, які відбулися напередодні.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.