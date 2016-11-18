Луценко розповів про обшуки у чиновників Кривого Рогу

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П'ятниця, 18 листопада 2016, 14:49

Слідчі проведли обшуки у керівництва Кривого Рогу в рамках справи про розкрадання держкоштів.

Про це повідомив генпрокурор Юрій Луценко.

"Обшуки були не тільки у Львові, а й у Кривому Розі, де у нас є дуже серйозні підстави підозрювати міське керівництво в розкраданні державних коштів, вони відбуваються в інших містах", - повідомив він на брифінгу в п'ятницю в Києві.

У четвер, 17 листопада, в приміщенні Криворізького міськвиконкому проходили обшуки.

Раніше у цій новині повідомлялося про те, що Луценко анонсував нові обшуки в Кривому Розі. Насправді мова йшла про ті, які відбулися напередодні.

Теми: Луценко Кривий Ріг
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Коментарі — 2
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IP: 194.50.169.---Бууу-га-га18.11.2016 15:29
Гепу і Допу вже обшукав і що? Тріпло.
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IP: 178.62.238.---petrius18.11.2016 14:54
Богатейший полезными ископаемыми город, а люди живут как рабы. Город запущен и выглядит местами не намного лучше Чернобыля... Один вор на посту мэра сменяет другого.
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