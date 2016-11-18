Саакашвілі задекларував квартиру дружини і її будинок у Нідерландах

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П'ятниця, 18 листопада 2016, 16:08

Колишній голова Одеської обласної державної адміністрації Михайло Саакашвілі задекларував квартиру дружини і будинок дружини в Нідерландах в 2016 році.

Про це свідчать дані його декларації перед звільненням, яка охоплює період з 1 січня по 10 листопада 2016 року, передають "Українські новини".

Згідно з інформацією в декларації, Саакашвілі володіє в Грузії земельними ділянками 6 820 кв. м і 500 кв. м, а також житловим будинком 97 кв. м.

Також екс-глава Одеської обладміністрації задекларував наручний годинник Rolex Deepse stainless steel і Hublot classic fusion, а також велосипед Brompton.

В Одесі він користувався кімнатою 54 кв. м, власником якої є третя особа.

У звітному році губернатор отримав 90 670 гривень зарплати і подарунок у негрошовій формі від Фрібурзького університету.

На рахунку в банку Societe Generalе Саакашвілі зберігає 23 тис. євро.

Дружина Саакашвілі Сандра Елізабет Рулофс задекларувала володіння квартирою 280 кв. м у Грузії, квартирою в Нідерландах площею 102 кв. м, права на яку були придбані 15 січня 2016 року, і будинок в Нідерландах площею 75 кв. м, права на який були придбані 5 травня 2016 року, 8 тис. євро в банку і 2 подарунка в негрошовій формі.

Також в декларації Саакашвілі вказав 40 тисяч євро на рахунку в банку ING, які належать синові Ніколозу.

Як відомо, 29 травня 2015 року президент України Петро Порошенко надав громадянство екс-президенту Грузії Міхеілу Саакашвілі, а 30 травня призначив головою Одеської ОДА.  

7 листопада 2016 року Саакашвілі оголосив про свою відставку з посади голови Одеської ОДА, звинувативши президента і його оточення в корупції.

Теми: Саакашвілі декларація
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IP: 86.102.28.---Hakan Karzai18.11.2016 16:16
А он еще не задекларировал, как он Зураба Жвания убил?
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