Парубій: по держбюджету у нас є амбітна мета
Спікер Верховної Ради Андрій Парубій сподівається, що парламент затвердить державний бюджет на 2017 рік 8 грудня.
Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу "Рада", оприлюдненому в п'ятницю.
"Попередньо в нас є амбітна ціль… Ми дуже розраховуємо на те, що до цього часу ми зможемо прийняти всі законодавчі акти, необхідні для прийняття бюджету, і 8 грудня ми зможемо вийти для прийняття бюджету в другому читанні", – сказав Парубій.
Українська правда
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