Главу Рахункової палати відправили під домашній арешт

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П'ятниця, 18 листопада 2016, 17:05

Солом'янський суд Києва відправив під цілодобовий домашній арешт главу Рахункової палати Романа Магуту до 16 січня 2017.

Про це сказав суддя Олександр Бобровник, передають Українські Новини.

Він задовольнив клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та обрав Магуті запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 16 січня 2017 року.

Також суд зобов'язав підозрюваного носити електронний браслет стеження, здати закордонного паспорта, утримуватися від спілкування зі співробітниками Рахункової палати.

При цьому клопотання про відсторонення Магути з посади голови Рахункової палати суд в п'ятницю не розглядав.

Як відомо, 16 листопада силовики вручили повідомлення про підозру щодо махінацій з квартирою голові Рахункової палати Роману Магуті, яку раніше підписав генпрокурор Юрій Луценко.

Тоді голова САП Назар Холодницький повідомив: "Будемо добиватися або домашнього арешту, або застави у розмірі заподіяної шкоди".

Магуту звинувачують у тому, що він сприяв своєму підлеглому в незаконній приватизації квартири в центрі Києва.

Теми: суд Рахункова палата
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