Більшість росіян підтримують цензуру в інтернеті

Майже дві третини росіян (60%) вважають необхідною цензуру в інтернеті, проти цього виступає 25% респондентів.

Про це свідчать дані опитування "Левада-Центру".

На думку третини опитаних (32%), заборони на доступ до тих чи інших сайтів можуть використовуватися для обмеження діяльності громадських активістів, обмежувати громадянські права і свободи.

Протилежної думки дотримуються 44% росіян.

Водночас, за даними опитування, кожен другий росіянин сумнівається, що в майбутньому інтернет зможе замінити газети, радіо і телебачення, однак третина (31%) впевнені в зворотному.

Більше 80% росіян заявили, що не готові брати участь в економічних або політичних акціях протесту.

Українська правда