Росіяни підозрюють, що ЗМІ щось недоговорюють і відволікають

7% росіян зовсім не довіряють телеканалам, а ще третина довіряє лише почасти, довіри до інтернету в Росії ще менше.

Про це свідчить опитування "Левада-центру", проведене 21-24 жовтня.

Інформації на основних каналах телебачення росіяни більше вірять, ніж не вірять: 12% довіряють повною мірою, 44% – значною мірою, ще 34% довіряють лише почасти, а зовсім не довіряють 7%.

Водночас, до інформації, розповсюджуваній у інтернеті, у громадян Росії довіри ще менше: повною мірою довіряють лише 8%, значною мірою – 29%, лише почасти – 36%, а 10% не довіряють зовсім.

Іноді росіяни вважають, що ЗМІ щось недоговорюють або відволікають їх від важливіших тем.

Так, недомовки "дуже часто" підозрюють 11% опитаних, "доволі часто" – 36%, а "доволі зрідка" і "дуже зрідка" – 28% і 15% відповідно.

У 12% глядачів, слухачів і читачів газет у Росії "дуже часто" складається враження, що їх увагу фокусують на другорядному, ще в 32% таке відчуття виникає "досить часто", тоді як 25% підозрюють таке доволі зрідка, ще 18% дуже зрідка.

Обман дуже часто підозрюють 9% росіян, досить часто – ще 26%, а 28% уловлюють його доволі зрідка і 21% – дуже зрідка.

При цьому багато громадян Росії підтримують цензуру в інтернеті:вуважають її "точно" необхідною 24% опитаних, що цензура "скоріше" потрібна відповіли 36%, "скоріше ні" сказали 19% і лише 6% упевнені, що цензура не потрібна.

Заборону доступу до сайтів однозначно як обмеження діяльності громадських активістів і обмеження прав і свобод розцінюють лише 7% респондентів, скоріше згодні з цим 25%, скоріше не згодні з цим 34% і "точно ні" відповіли 10%.

Крім того, 51% сумніваються, що в майбутньому інтернет зможе замінити традиційні ЗМІ – газети, радіо й телебачення, а 39% вважають, що зможе.

Опитування проведено за репрезентативною всеросійською вибіркою міського й сільського населення РФ серед 1600 людей у віці 18 років і більше у 137 населених пунктах 48 регіонів країни. Дослідження проводилося вдома у респондента методом особистого інтерв'ю.

Статистична погрішність не перевищує: 3,4% для показників, близьких до 50%; 2,9% для показників, близьких до 25%; 2% для показників, близьких до 10%; 1,5% для показників, близьких до 5%.

Олена Рощенко, УП