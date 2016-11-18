НАБУ допитає двох депутатів, які незаконно збагатились

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П'ятниця, 18 листопада 2016, 18:55

У Національному антикорупційному бюро розраховують найближчим часом повідомити про підозру народним депутатам, щодо яких відкрили кримінальне провадження про незаконне збагачення.   

Про це "Українській правді" розповіла речниця НАБУ Вікторія Скорикова.

"Ми сподіваємося, що будемо оголошувати підозри в найближчий час. Тому що це процедура нелегка, це треба перевірити документи, бази даних, можливо знадобиться проведення слідчих дій і експертизи", - повідомили у прес-службі відомства.       

Також, особи, яких підозрюють у незаконному збагаченні, будуть викликати на допит.

"Коли ми повідомимо про підозри, ми більш детально розповімо (про провадження – ред.)", – повідомила вона.

Як відомо, у п'ятницю Національне антикорупційне бюро України відкрило два кримінальні провадження за фактами незаконного збагачення народних депутатів.

Українська правда

Теми: НАБУ декларація
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