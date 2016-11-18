Геращенко: Вибачатися перед сином Януковича я не буду

3871 перегляд
1
П'ятниця, 18 листопада 2016, 19:36

Радник глави МВС Антон Геращенко буде оскаржувати рішення Печерського райсуду Києва на користь сина екс-президента Віктора Януковича Олександра.

Про це він сказав в ефірі 112 каналу в п'ятницю ввечері.

"Безумовно, буду оскаржувати. (...) Що стосується судді Савчука. У нас, на жаль, суди працюють за принципом, що закон можна повернути як дишло - куди повернеш, так і вийшло. Я сподіваюся, що апеляційним судом рішення буде скасовано", - заявив Геращенко.

"Цей позов цивільний, Олександр Янукович вимагає вибачень. Однак вибачатися перед сином Януковича я не буду", - додав він.

Як відомо, Печерський райсуд Києва визнав недостовірною, такою, що принижує честь, гідність та ділову репутацію інформацію про причетність сина екс-президента Віктора Януковича Олександра до вбивств на Майдані.

Українська правда

Теми: Янукович Геращенко
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Суд постановив вважати сина Януковича непричетним до розстрілів Майдану 18 листопада 2016, 16:44
У ГПУ пояснили, чому зупинили слідство щодо Януковича і Ко 17 листопада 2016, 21:13
Депутат: ГПУ зупинила розслідування щодо Януковича і Ко, бо не знає, де вони 17 листопада 2016, 19:54
Коментарі — 1
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 178.150.152.---TKorolkov18.11.2016 21:42
Народный депутат Украины Антон Геращенко утверждает, что в Украине суды работают по принципу: " закон можно повернуть
как дышло- куда повернешь. так и вышло" Геращенко только
забыл уточнить, что дышло поворачивается исключительно за
БАБКИ, ЗА БОЛЬШИЕ БАБКИ, или по звонку из администрации президента. Апелляционные и кассационные суды не исключе-
ние, так что господин Геращенко готовьте или бабки, или звонок
из Банковой,иначе придется извиняться перед младшим Януко-
вичем.
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
Суд не обрав запобіжного заходу "беркутівцю", який стріляв у мітингувальників
Главу Рахункової палати відправили під домашній арешт
Суд постановив вважати сина Януковича непричетним до розстрілів Майдану
Обама і лідери країн ЄС домовилися зберегти санкції проти Росії
Усі новини
Афіша на 18-20 листопада

Відкриття клубу Casino, Graffiti meetup, багато концертів...

Гроші партій

"Самопоміч" отримає майже 20 мільйонів гривень за ґендерну квоту