Місія ОБСЄ зафіксувала 460 вибухів у Донецькій області у четвер

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П'ятниця, 18 листопада 2016, 20:51

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 460 вибухів у Донецькій області й 59 - у Луганській 17 листопада.

Про це сказано у звіті місії, оприлюдненому в п'ятницю.

"СММ зафіксувала більше порушень режиму припинення вогню в Донецькій області, зокрема 460 вибухів, 300 з яких зосереджені в районі Авдіївки, Ясинуватої, Донецького аеропорту", - сказано у звіті.

У Луганській області місія зафіксувала також збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, зокрема зафіксовано 59 вибухів.

Місія продовжила контролювати процес розведення сил і засобів у Станиці Луганській, Золотому і Петрівському, свобода пересування місії була обмежена на всіх 3 ділянках.

Місія також зафіксувала довгі черги на в'їзді-виїзді контрольно-пропускних пунктів у районі Станиці Луганської в ранкові годинники.

Як відомо, місія ОБСЄ зафіксувала 105 вибухів у Донецькій області й 20 - у Луганській 16 листопада.

Українські новини

Теми: ОБСЄ Донбас
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