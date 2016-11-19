У чергах на кордоні з Польщею стоять понад 900 авто

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Субота, 19 листопада 2016, 00:20

У пунктах пропуску на кордоні з Польщею за станом на 22:00 18 листопада в чергах скупчилися 930 автомобілів.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби.

У пункті пропуску "Краковець" стоять 300 машин, "Рава Руська" - 300, "Угринів" - 150, "Грушів" - 100, "Ягодин авто" - 40, "Смільниця" - 20, "Устилуг" - 20.

У ПП "Шегині" черг немає.

На кордоні з Румунією в пункті пропуску "Порубне" стоять 40 авто, в інших ПП черг не зафіксовано.

На кордоні з Молдовою, Словаччиною та Румунією автомобільних черг не зафіксовано.

Теми: Польща
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