Суд продовжив арешт росіянина, обвинуваченого у "справі 2 травня"

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Субота, 19 листопада 2016, 02:54

Малиновський районний суд Одеси задовольнив клопотання прокуратури і продовжив ще на 30 днів термін утримання під вартою одному з обвинувачених у справі про події 2 травня 2014 року в Одесі росіянину Максиму Сакауову.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Також суд знову розглянув клопотання про відвід судді Олексія Старікова, який прийшов замість Сергія Журика, який пішов на лікарняний. Клопотання суд вирішив відхилити.

Чергове засідання по даній справі суд призначив на 24 листопада 2016 року.

2 травня 2014 року в Одесі в ході масових заворушень загинуло 48 осіб і понад 200 було поранено. Більшість жертв трагедії загинули в Будинку профспілок. Слідство встановило, що масові заворушення в Одесі були організовані і навмисне сплановані.

Теми: суд Одеса
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