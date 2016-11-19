За допомогою ДНК-експертизи ідентифікували 450 загиблих в АТО
За допомогою ДНК-експертизи експертам вдалося ідентифікувати 450 загиблих в зоні проведення АТО на Донбасі.
Про це заявила радник президента України з гуманітарних питань, голова комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я Ольга Богомолець, передає "Радіо Свобода".
"Сьогодні ми маємо 1800 останків, які вивезені з території Донбасу, ми маємо 880 ДНК-профілів в системі, з них 450 - ідентифіковані, сім'ї отримали компенсацію", - повідомила вона.
Гуманітарна місія "Чорний тюльпан", яка шукає поховання на місцях проведення боїв і привозить тіла додому, навесні цього року заявила, що з початку бойових дій на Донбасі вивезла з окупованої території понад 600 останків військовослужбовців.
У вересні поліція Донеччини заявляла, що з початку бойових дій на Донбасі пропали без вісті близько 1,5 тисячі осіб.
За даними ООН, на Донбасі з початку конфлікту загинули більше 9,6 тисячі осіб, більше 22 тисяч були поранені.
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