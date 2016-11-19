Доба в АТО: 46 обстрілів, бойовики били з мінометів і танків

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Субота, 19 листопада 2016, 06:47

За минулу добу в зоні АТО бойовики 46 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових, в тому числі зі зброї, забороненої мінськими домовленостями.

Про це прес-центр штабу АТО повідомив на сторінці в Facebook.

На Маріупольському напрямку з мінометів різних калібрів бойовики вели вогонь по українських позиціях в районі Водяного, Новотроїцького, Красногорівки, Широкиного, Талаківці і Павлопіля.

Красногорівка потрапила також під вогонь 152 міліметрової артилерії, а в районі Широкиного і Березового вогонь вели бронетранспортери. По Широкиному кілька разів стріляв танк. З гранатометів різних систем, кулеметів, стрілецької зброї бойовики обстріляли Мар'їнку, Павлопіль, Талаківку.

На Луганському напрямку з мінометів, гранатометів і стрілецької зброї бойовики вели вогонь по Кримському і Жовтому. По Станиці Луганській крім іншого озброєння стріляв снайпер.

На Донецькому напрямку терористи з мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів обстріляли Луганське і Авдіївку.

Теми: АТО Донбас
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