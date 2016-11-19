Саакашвілі заявив, що автором "Шатуна" є лідер фракції БПП Гринів

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Субота, 19 листопада 2016, 11:50

Автором плану "Шатун" є нардеп, лідер парламентської фракції "БПП" Ігор Гринів.

Про це в ефірі програми "Перші про головне. Коментарі" на телеканалі "ZIK" заявив екс-голова Одеської ОДА Михеїл Саакашвілі.

За його словами, Гринів "вигадав "Шатун", аби громадяни України не протестували проти корумпованої влади".

"Представник президента у Верховній Раді, нардеп Ігор Гринів є мозковим центром групи, яка веде проти мене війну. Саме Гринів і вигадав так званий план "Шатун" – ніби Україна пливе у човні, а будь-хто незгодний із чинною політикою, його розхитує... Немає ніяких "Шатунів". Є шатуни на Банковій, на Інститутській...", - заявив Саакашвілі.

Також Саакашвілі заявив, що "Одесу віддали на відкуп злодіям та шахраям, і це провина президента Порошенка".

"Я пішов, але в Одесі при владі лишились Ківалов, Труханов, який має російське громадянство, представники банди Ангерта, котрі у 90-ті роки викрадали людей та відрубували їм пальці. Вони повстали проти мене, коли я почав з ними боротись. Однак мене не підтримали на Банковій", - зазначив Саакашвілі.

Як відомо, 7 листопада нардеп Антон Геращенко запостив на своїй сторінці у Facebook посилання на матеріали з сайту "Кіберхунта" з нібито документами з пошти помічника президента РФ Владислава Суркова. Один з документів стосується дестабілізації на Закарпатті. Інший документ про нібито план "Шатун", що спрямований на дестабілізацію політичної ситуації в країні протягом листопада 2016 року до березня 2017.

У Кремлі заявили, що Сурков взагалі не користується електронною поштою

В СБУ заявили, що почали перевірку.

18 листопада голова СБУ Василь Грицак заявив, що план "Шатун" був підготовлений в Росії.

Українська правда

Теми: Саакашвілі Порошенко СБУ Росія
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Коментарі — 9
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IP: 37.54.133.---робін_гудбай19.11.2016 13:32
Так так...Критикувати нинішню владу ні-з-з-я!...Це роблять тільки шатуни, бо вони - "агенти Кремля"...
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IP: 37.229.84.---Waldemar7819.11.2016 13:15
Верховного Шатунокомандуача пора зняти і повісити в на інше місце :-)
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IP: 178.92.136.---sensor+219.11.2016 13:11
А Миша ответит за предідущий свой базар про лищение гражданства или выдачу Грузии.

Или пургу гнать в целях "упредить" то что ему намерещилось - не мешки ворочать??
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IP: 159.224.186.---vitaliy4919.11.2016 13:08
У Гринева уже шея от сала не проворачиватся... сам на шатуна похож...
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IP: 178.92.136.---sensor+219.11.2016 13:01
робін_гудбай:
Шатун - це нинішня олігархічна ненаситна влада...А Шатуниха - скоріше Гонтарєва.
Ты плохо маскируешься. Ус отклеился.
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