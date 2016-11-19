САП перевіряє 4 факти отримання Охендовським коштів із "чорної каси"

Спеціалізована антикорупційна прокуратура перевіряє чотири факти можливого отримання коштів з "чорної каси" Партії регіонів головою ЦВК Михайлом Охендовським.

Про це повідомив глава САП Назар Холодницький в інтерв'ю "Дзеркалу тижня".

Прокурор прокоментував раніше оприлюднену виданням інформацію про те, що детективи НАБУ встановили отримання Охендовським 15 тисяч доларів від Партії регіонів.

"Враховуючи суспільний інтерес та зацікавленість ЗМІ, завісу таємниці досудового розслідування, напевно, все ж таки слід привідкрити. У наданих НАБУ Віктором Трепаком документах ідеться про можливе отримання суб'єктом О. коштів на відшкодування витрат, пов'язаних з його відрядженнями за кордон як члена ЦВК. Перевіряються чотири факти можливого отримання ним коштів, загальна сума яких становить 16 734 долари США", - повідомив він.

Водночас, за словами Холодницького, "жодного платежу на 15 тисяч доларів там немає, як і немає заявлених DT.UA ідеальних збігів цих фактів з рухом коштів на банківських рахунках пана О.".

"Так, справді, певні грошові надходження на рахунки цієї особи у відповідні дати мали місце. Однак, повторюся, ідеальних збігів жодної із цих сум ми поки що не прослідковуємо, а отже, це покладає на прокурора тягар додаткового доказування, що це саме ці гроші. Відповідна робота проводиться, і змушений зазначити, що оприлюднення цих відомостей у пресі точно не допомогло слідству", – підсумував прокурор.

Раніше "Дзеркало тижня" писало, що САП повернула в НАБУ проект підозри стосовно Охендовського, який виступає одним з фігурантів справи "чорної бухгалтерії" Партії регіонів.

"Детективи бюро чітко простежили, що одна з виплат Охендовському на суму 15 тис. дол. за датою співпала з днем отримання ним такої ж суми коштів на особистий рахунок, після чого голова ЦВК нібито витратив їх за кордоном", – зазначала автор.