САП перевіряє 4 факти отримання Охендовським коштів із "чорної каси"

00
1
Субота, 19 листопада 2016, 12:29

Спеціалізована антикорупційна прокуратура перевіряє чотири факти можливого отримання коштів з "чорної каси" Партії регіонів головою ЦВК Михайлом Охендовським.

Про це повідомив глава САП Назар Холодницький в інтерв'ю "Дзеркалу тижня".

Прокурор прокоментував раніше оприлюднену виданням інформацію про те, що детективи НАБУ встановили отримання Охендовським 15 тисяч доларів від Партії регіонів.

"Враховуючи суспільний інтерес та зацікавленість ЗМІ, завісу таємниці досудового розслідування, напевно, все ж таки слід привідкрити. У наданих НАБУ Віктором Трепаком документах ідеться про можливе отримання суб'єктом О. коштів на відшкодування витрат, пов'язаних з його відрядженнями за кордон як члена ЦВК. Перевіряються чотири факти можливого отримання ним коштів, загальна сума яких становить 16 734 долари США", - повідомив він.

Водночас, за словами Холодницького, "жодного платежу на 15 тисяч доларів там немає, як і немає заявлених DT.UA ідеальних збігів цих фактів з рухом коштів на банківських рахунках пана О.".

"Так, справді, певні грошові надходження на рахунки цієї особи у відповідні дати мали місце. Однак, повторюся, ідеальних збігів жодної із цих сум ми поки що не прослідковуємо, а отже, це покладає на прокурора тягар додаткового доказування, що це саме ці гроші. Відповідна робота проводиться, і змушений зазначити, що оприлюднення цих відомостей у пресі точно не допомогло слідству", – підсумував прокурор.

Раніше "Дзеркало тижня" писало, що САП повернула в НАБУ проект підозри стосовно Охендовського, який виступає одним з фігурантів справи "чорної бухгалтерії" Партії регіонів.

"Детективи бюро чітко простежили, що одна з виплат Охендовському на суму 15 тис. дол. за датою співпала з днем отримання ним такої ж суми коштів на особистий рахунок, після чого голова ЦВК нібито витратив їх за кордоном", – зазначала автор.

Теми: Холодницький ЦВК Партія регіонів
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Холодницький: Розслідування по Манафорту не просунулося 19 листопада 2016, 12:11
Силовики вже вручили підозру голові Рахункової палати 16 листопада 2016, 14:00
Холодницький з десятками тисяч готівки на руках знімає кімнату в гуртожитку 28 жовтня 2016, 18:13
Коментарі — 1
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 46.133.172.---formalin19.11.2016 13:30
1. А хто, крім дурнів, витрачає набуте похапцем? Треба ж спочатку вивчити, що вибрати))) 2. Якщо можлива перевірка щодо Охендовського, вона можлива і щодо будь-кого! Слід ретельно вивчати доходи і витрати родини, аналізувати обсяги нерухомості і заощаджень. Зокрема, щодо Охендовського: його зарплата і стаж роботи відомі, так само щодо родини - а у власності майно в рази дорожче. Тобто тут апріорі є підстави для звинувачення, і протягом трьох днів воно може бути висунуте!
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
Власник "Михайлівського": Рожкова змушувала мене продати банк Кауфману
На саміті Україна-ЄС обговорять безвіз, Мінські угоди та корупцію
Холодницький: Розслідування по Манафорту не просунулося
Порошенко дав свідчення про події на Майдані
Усі новини
Історії про бізнес

Чому українську косметику PeNa зберігають тільки в холодильнику

Музика

Фахівці назвали мелодію, здатну подолати стрес