Доба в АТО: Один військовий поранений, жоден боєць не загинув

За минулу добу у зоні АТО поранень зазнав один український військовослужбовець, жоден боєць не загинув.

Про це на брифінгу 19 листопада повідомив речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко.

За його словами, поранення військовий дістав біля н.п. Троїцьке (Донецька обл.) внаслідок обстрілу.

За даними штабу, бойові дії на Донецькому напрямку велися у н.п. Луганське та Авдіївці і околицях, бойовики порушували "режим тиші" у темну пору доби та у сутінках, стріляли з мінометів - випустили понад 80 мін різного калібру, українські військові мусили відкривати вогонь у відповідь. Загалом на цьому напрямку сталося 6 ворожих обстрілів, половина з них - з важкого озброєння.

На напрямку Маріуполя протягом доби стався 31 ворожий обстріл, 18 - з важкого озброєння.

У Красногорівці бойовики понад 4 години безперервно вів вогонь з важкого озброєння - з мінометів різного калібра та гаубиць калібром 152 мм, внаслідок обстрілу поранено цивільну особу.

На ділянці фронту від Павлополя до Широкиного обстановка лишається напруженою, у Широкиному відбулося 3 потужних танкових обстріли, бойовики масово застосовують міномети. Також обстріл вівся біля Докучаєвська.

Українська правда