У Києві провели флешмоб на підтримку людей, незаконно ув'язнених у Росії

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Субота, 19 листопада 2016, 13:48

У Києві на Майдані Незалежності відбувся флешмоб на підтримку незаконно ув'язнених у Росії людей, осіб, чиї права порушено та на знак солідарності з ними.

Про це повідомили в Amnesty International Ukraine.

 
Всі фото Amnesty International

За даними організації, акцію провели з нагоди відкриття 10-го Марафону написання листів в Україні.

 

"В рамках цього заходу люди у всьому світі одночасно пишуть листи на захист осіб, чиї права порушені, та на знак солідарності з ними. Цьогоріч ювілейний Марафон розпочнеться акцією-флешмобом біля головного відділення пошти на Майдані Незалежності – ми відкриємо 50 жовтих парасольок як символ надії і захисту, що несуть у собі листи Марафону", - зазначили в AI.

 

Активісти закликали приєднатися до Марафону написання листів в Україні та залишити свої підписи під петиціями на підтримку героїв Марафону-2016.

Українська правда 

Теми: Росія Київ акції
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IP: 78.37.39.---Vadim Slutsky19.11.2016 15:04
Тут что-то недоговорено. Наверное, - в поддержку людей, незаконно заключённый в РФ И В УКРАИНЕ? Ведь в Украине везде - ТАЙНЫЕ ТЮРЬМЫ СБУ: в Киеве, Харькове, др. крупных городах. И там, совершенно незаконно, удерживают людей, пытают и пр. Причём, часть из них - граждане России, но есть и граждане Украины. Так неужто украинцев интересуют только те, кого незаконно удерживают В ДРУГОЙ СТРАНЕ, - а незаконно удерживаемые в своей собственной не интересуют? Быть того не может!
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