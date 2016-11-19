Врятований екс-офіцер ФСБ працюватиме в прес-центрі СБУ

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Субота, 19 листопада 2016, 15:06

Звільнений екс-офіцер ФСБ Ілля Богданов, про запобігання вбивству якого в п'ятницю заявив глава СБУ Василь Грицак, збирається працювати в прес-центрі СБУ.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Я дуже втомився і відходжу від спецоперації. Надалі мені випала [можливість], крім моєї ідеї годувати людей пян-се, попрацювати на безпеку України в прес-центрі СБУ. Я погодився і подаю документи", - написав він.

"Моя книга про мою історію і реальності ФСБ обов'язково вийде в світ", - додав Богданов.

Як повідомлялося, про зникнення в Києві Богданова стало відомо 14 листопада.

18 листопада Грицак заявив, що українські правоохоронці запобігли вбивству Богданова злочинним угрупованням, керованим з Росії.

За його словами, Богданова викрали в Києві і переправили до Харкова. За задумом російських кураторів, його мали вбити, а труп переправити до Росії.

Українська правда

Теми: ФСБ СБУ
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Коментарі — 1
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IP: 5.58.29.---правда19.11.2016 15:52
А чому б путіна не взяти в штат? Чи він вже?
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