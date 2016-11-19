На засіданні ПА НАТО розповіли про два виміри конфлікту в Україні

Росія продовжує ігнорувати вимоги "Мінських домовленостей" щодо відведення іноземних військ зі сходу України.

Про це йдеться у доповіді "Дві війни України: захист незалежності та запровадження реальних реформ", яку було оприлюднено на засіданні з питань Цивільного виміру Безпеки Парламентської Асамблеї НАТО у Стамбулі (Туреччина).

"Існує достатньо доказів присутності російських військ та систем озброєння на Донбасі: російські військові, яких взяли у полон військовослужбовці української армії; супутникові знімки НАТО; дані спостереження Верховного Головнокомандувача об’єднаними збройними силами в Європі, генерала Філіпа Марка Брідлава, що підтверджують заяву Олександра Хуга, першого заступника голови СММ ОБСЄ про те, що спостерігачі ОБСЄ під час спостереження бачили докази присутності російських солдат та зброї на цій території з початку конфлікту", - зазначено у повідомленні.

Під час засідання комітету учасникам було продемонстровано відео з оглядом російської зброї, яку виявлено на Донбасі.

"Кремль обрав позицію вважати, що налаштованість України прийняти європейські політичні та економічні стандарти загрожує національним інтересам Росії. Москва розпочала погано замасковану агресивну військову кампанію, що завершилася незаконною окупацією та анексією Криму та затяжним збройним конфліктом у східних областях України – Луганській та Донецькій. Росія прямо порушила численні міжнародні угоди, найбільш очевидним є порушення Будапештського меморандуму 1994 року, яким Росія брала на себе чіткі зобов’язання поважати територіальну цілісність України в обмін на те, що Київ погодився відмовитися від свого арсеналу ядерної зброї", - йдеться у доповіді.

Зазначається, що намагання Кремля виправдати свої дії необхідністю "захистити російськомовне населення України" не витримують критики, адже "ознаки будь-якого порушення прав російськомовного населення у порівнянні з періодом правління (екс-президента Віктора) Януковича відсутні".

Також у доповіді зазначено, що наразі перед Україною "постала неабияка задача: виконати обіцянки Євромайдану, водночас намагаючись дати відсіч агресії Росії".

"Економіка країни перебуває в руїні та тримається на плаву тільки завдяки міжнародним фінансовим уливанням. Втім, Київ був вимушений цього року збільшити витрати на оборону на 16%. Процес амбітних реформ гальмує спротив чиновників нижчих щаблів та олігархів. У той самий час, перспективи досягти припинення вогню на Донбасі залишаються туманними", - зазначає автор доповіді, в.о. секретаря Підкомітету з демократичного врядування Лорд Джоплінг.

Також у доповіді зазначено, що корупція в Україні лишається найбільшою загрозою нацбезпеці та стабільності, попри те, що постмайданний уряд давав обіцянки викорінити її разом з конфліктом на сході України.

"Новостворені органи не створили значного впливу у боротьбі з корупцією. Хоча певні кримінальні справи проти вищих посадовців були відкриті, практично жодна справа не закінчилися судовим розглядом або поверненням коштів, що були отримані незаконним шляхом", - зазначає автор.

Згідно з текстом документа, в Україні все ще є могутні олігархи, які серйозно протидіють фундаментальній інституційній реформі.

"Вони представлені у Верховній Раді і старанно працюють над уповільненням інституційних змін. Ці олігархи все ще контролюють більшість ЗМІ та спромоглися підірвати деякі найбільш видатні реформи в українському суспільстві. Правляча більшість сьогодні є крихкою, і уряду доведеться покладатися на голоси депутатів, які перебувають під впливом певних олігархів. Політичний популізм є розповсюдженим явищем, багато політиків обіцяють населенню те, що вони не в змозі виконати. Це тільки зміцнює позиції тих, хто хоче завадити докорінним змінам", - йдеться у доповіді.

Як відомо, 19-21 листопада у Туреччині проходить засідання Парламентської асамблеї НАТО, участь у якому бере й українська делегація на чолі з головою ВР Андрієм Парубієм.

Українська правда