Горбатюк: Допит Януковича може відбутися 25 листопада

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Субота, 19 листопада 2016, 16:59

Допит екс-президента України Віктора Януковича у режимі відеоконференції у якості свідка у "справі Майдану" може відбутися 25 листопада.

Про це 19 листопада в ефірі телеканалу "112 Україна" повідомив начальник департамента спецрозслідувань Генпрокуратури України Сергій Горбатюк. 

Він нагадав, що запит з української сторони про допит Януковича направлявся до РФ судом. 

"Наскільки мені відомо, з РФ прийшло підтвердження, що все-таки має бути цей допит - саме 25 листопада. ... Побачимо", - зазначив Горбатюк.

Як відомо,  23 червня Міністерство юстиції України направило в мін'юст РФ запит про проведення допиту екс-президента Віктора Януковича в режимі відеоконференції як свідка у "справі Майдану". Йдеться про допит Януковича у якості свідка у справі за обвинуваченням 5 колишніх співробітників спецпідрозділу "Беркут" у вбивствах активістів Майдану.

Через кілька місяців виявилося, що мін'юст РФ втратив частину документів запиту. Українська сторона направила запит повторно. Того ж дня у Мін'юсті РФ повідомили, що отримали запит.

У жовтні Радянський районний суд Ростова-на-Дону відмовився проводити допит Януковича у режимі відеоконференції.

Адвокат Януковича Віталій Сердюк повідомив, що Святошинський райсуд Києва призначив засідання, на якому в режимі відеоконференції з Ростовського суду має бути допитаний екс-президент України, за словами адвоката, засідання має відбутися  25 листопада. 

Українська правда

Теми: Янукович Майдан Генпрокуратура
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IP: 213.133.178.---petchop19.11.2016 19:00
Скоро стане відомо .що Українська сторона не готова до процесу відеоконференції. Янукович може повідомити компромат який дуже не сподобається Злодійському Фронту.
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