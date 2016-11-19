Порошенко нагородив загиблих і поранених військових
Президент Петро Порошенко відзначив державними нагородами 16 військових ЗСУ, з них 13 посмертно.
Як повідомляє прес-служба президента, він також відзначив нагородою капрала Національної поліції.
Представлені до нагороди бійці загинули чи отримали поранення під час бойових дій влітку і восени цього року в районі Авдіївки, Зайцевого, Золотого. Серед військових ЗСУ службовці 81-ї аеромобільної та 93 механізованої бригад.
Військовослужбовці відзначені орденом Богдана Хмельницького III ступеня, орденом "За мужність" III ступеня, орденом Данила Галицького та медаллю "Захиснику Вітчизни".
Українська правда
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