Суд щодо продовження арешту Єфремова перенесли на понеділок
Засідання Печерського райсуду Києва щодо продовження запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою для екс-нардепа від Партії регіонів Олександра Єфремова перенесли на 11:00 понеділка.
Таке рішення було прийнято на засіданні в суботу, повідомляє канал "112 Україна".
У суботу захист підсудного подав заяву про відвід судді Володимира Карабаня, який розглядає клопотання про продовження запобіжного заходу, однак її не було задоволено.
Після перерви Карабань переніс засідання на понеділок.
Разом з тим, прокурор Павло Кожухівський заявив журналістам, що Генпрокуратура має намір завершити розслідування в справі Єфремова до 2017 року, повідомляють "Українські новини".
"Ми на завершальній стадії розслідування... Протягом місяця-півтора плануємо завершити розслідування", - сказав він.
Українська правда
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