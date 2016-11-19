Бойовики в суботу стріляли з мінометів, гранатометів і танка

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Субота, 19 листопада 2016, 18:17

Протягом дня суботи в зоні АТО зафіксовано 18 обстрілів з боку російсько-терористичних сил.

Як повідомляє прес-центр штабу АТО у зведенні станом на 18:00, обстріли відбувалися на всіх напрямках.

"На Маріупльському – з мінометів окупанти вели вогонь по Широкиному, Красногорівці, Талаківці, Павлополю. По Широкиному вогонь вела 152 міліметрова артилерія, стріляв і танк", - йдеться в повідомленні.

На Луганському напрямку з гранатометів було обстріляно Оріхове та Кримське.

А на Донецькому – в районі Авдіївки і Луганського по наших позиціях ворог вів вогонь з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї.

Українська правда

Теми: АТО
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