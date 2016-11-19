Адвокат Януковича: після допиту Порошенка можна провести очну ставку

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Субота, 19 листопада 2016, 21:20

Після допиту президента Петра Порошенка у справі Євромайдану немає жодних перешкод для проведення очної ставки між ним і екс-президентом Віктором Януковичем.

Про це заявив адвокат Януковича Віталій Сердюк в ефірі каналу "112 Україна" в суботу.

Він зазначив, що ще в серпні, коли генпрокурор Юрій Луценко оголосив про бажання допитати перших осіб держави у справі Євромайдану, захист Януковича звернувся з клопотанням про свою участь у цих допитах.

"Крім того, ми просили провести одночасний допит Порошенка та Януковича. Окрім Порошенка, це був Яценюк, Парубій, Турчинов, Кличко, інші учасники Майдану", - сказав адвокат.

"Одна з причин, з якої Генпрокуратура відмовила нам у її (очної ставки – УП) проведенні, було те, що особи не допитані, в тому числі й пан Порошенко", - зазначив Сердюк.

За його словами, після допиту Порошенка немає жодних перешкод для проведення очної ставки між ним та Януковичем.

Як повідомлялося, у п'ятницю ввечері Порошенко дав свідчення у справі про злочини проти активістів Євромайдану.

Раніше у Генпрокуратурі повідомляли про виклик Порошенка на допит на 29 листопада у справі про заворушення у Києві.

Також на допит були запрошені лідер "Народного фронту" Арсеній Яценюк та секретар РНБО Олександр Турчинов, а також мер Києва Віталій Кличко. Справа стосується подій, які відбувалися у січні-лютому 2014 року.

У суботу начальник департаменту спецрозслідувань Генпрокуратури України Сергій Горбатюк повідомив, що допит Януковича у режимі відеоконференції у якості свідка у "справі Майдану" може відбутися 25 листопада.

Українська правда

Теми: Порошенко Янукович Майдан
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