Україна видасть Росії жінку, яка скоїла вбивство в Ростові

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Субота, 19 листопада 2016, 21:45

У Слов'янську Донецької області поліцейські затримали чоловіка та жінку, які скоїли вбивство у Ростові в цьому році та на міжнародному рівні розшукувалися правоохоронцями РФ.

Як повідомляє прес-служба Нацполіції, у новорічну ніч 29-річний чоловік та 27-річна жінка познайомилися з трьома чоловіками і запросили їх до себе додому відзначити свято.

"Добряче випивши, всі заснули. Коли господарі прокинулися, то побачили, що один з нових знайомих ще спить, а двоє інших зникли, а разом з ними ноутбук та два мобільні телефони. Тоді вони розбудили гостя та почали його бити. Але й цього їм здалося мало. Вони по черзі нанесли чоловікові ножові поранення, від яких він помер. Аби замісти сліди злочину, вони спробували розчленити тіло, але, врешті-решт, втекли", - йдеться в повідомленні.

Злочинці були оголошені в міжнародний розшук і майже рік переховувалися від правосуддя, дотримуючись заходів конспірації.

"Нещодавно розшукувані переїхали до Слов’янська в надії на те, що в зоні проведення антитерористичної операції їх ніхто не буде розшукувати. Однак в ході проведення оперативно-профілактичних заходів слов’янські поліцейські встановили місцезнаходження розшукуваних та затримали їх на черговій орендованій квартирі", - розповіли в поліції.

Повідомлення про їхнє затримання каналами Інтерполу було спрямовано ініціатору розшуку. Тамтешні правоохоронці підтвердили наміри екстрадиції розшукуваних.

Затримана жінка, уродженка Ростову-на-Дону, вже найближчим часом буде передана російським правоохоронцям, що передбачається Європейською конвенцією про видачу правопорушників.

"Незважаючи на те, що є випадки, коли сусідня країна не видає розшукуваних українськими правоохоронцями зловмисників, поліцейські Донеччини дотримуються засад, передбачуваних Європейською конвенцією про видачу правопорушників", - зазначили в поліції.

Що стосується затриманого чоловіка, то враховуючи те, що він є уродженцем українського с. Щолкіне, було прийнято рішення не піддавати його екстрадиції. Він залишається у міжнародному розшуку, але наразі вирішується питання щодо притягнення його до кримінальної відповідальності на території України та передачі ініціатором розшуку цього кримінального провадження українським поліцейським, аби він відповів перед законом за свої дії.

Українська правда

Теми: Донбас Росія поліція
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Коментарі — 2
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IP: 95.132.152.---Kostantyn_19.11.2016 22:32
Мабуть не просто так, а в обмін на українських паскуд, що втекли до Ростова
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IP: 194.9.71.---ReAlex19.11.2016 22:00
Враховуючи скільки злочинів в Україні скоїли громадяни сусідньої країни то цьому акту наших правоохоронців треба аплодувати стоячи.
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