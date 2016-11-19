Швейцарія про винищувачі: такі перевірки проводяться 400 разів на рік

1024 перегляди
0
Субота, 19 листопада 2016, 22:07

Швейцарські винищувачі здійснювали звичайну перевірку ідентичності російського урядового літака.

Так міністерство оборони Швейцарії у суботу відповіло на прохання Москви пояснити причини супроводу швейцарськими винищувачами російського урядового літака, який прямував до Перу.

В оборонному відомстві додали, що два військові літаки летіли поруч із російським лайнером упродовж семи хвилин над територією Швейцарії 18 листопада.

Такі перевірки проводяться близько 400 разів на рік, інформують швейцарські військові.

Раніше 19 листопада посольство Росії в Швейцарії направило в МЗС цієї країни ноту зі "здивуванням" і проханням пояснити, чому винищувачі Військово-повітряних сил Швейцарії супроводжували 18 листопада літак делегації Росії, що летів на саміт АТЕС у Перу.

Пілот під час польоту сказав пасажирам не хвилюватися і що це нормальна практика на багатьох авіанапрямках. Траєкторія польоту літака при цьому не була порушена, і він вирушив для дозаправки до португальського аеропорту Лісабона.

Однак у Лісабоні було виявлене механічне пошкодження літака, тому Росія відправила ще один літак з запасними частинами. Частина делегації та журналісти, що акредитовані для участі у саміті в Лімі, як очікується, продовжать політ у резервному літаку. Літак, в якому виявили несправності, повернеться до Москви.

У президента Росії Володимира Путіна для польоту в Ліму виділений окремий літак.

Радіо Свобода

Теми: Швейцарія Росія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Борт делегації Путіна летів над Швейцарією в супроводі винищувачів 18 листопада 2016, 21:46
Швейцарія ввела санкції проти депутатів Держдуми РФ від Криму 18 листопада 2016, 10:09
Секрет успіху Швейцарії: банки чи свободи? 3 серпня 2016, 11:27
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Саакашвілі анонсував відкриту Раду свого нового "Руху"
Львівського чиновника-хабарника арештували з правом застави
Горбатюк: Допит Януковича може відбутися 25 листопада
Порошенко створив ВЦА в Золотому, Катеринівці й Зайцевому
Усі новини
Лікарі так роблять

5 вчинків, які допоможуть уникнути застуди

Історії про бізнес

Чому українську косметику PeNa зберігають тільки в холодильнику