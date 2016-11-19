У Польщі Ісуса Христа оголосили королем. Президент брав участь

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Субота, 19 листопада 2016, 23:26

У суботу зранку в Кракові відбулася церемонія інтронізації Ісуса Христа як короля Польщі.

На церемонії, яка зібрала понад 6 тисяч вірян, був присутній президент країни Анджей Дуда, повідомляє "Захід.net" з посиланням на польський канал TVN24.

Видання зазначає, що схожі "зведення Христа на трон Польщі" відбувалися вже кілька разів, зокрема на Ясній Горі у 1997 році, та в Свебодзіні у 2000 році. Цьогорічна акція є унікальною, адже вона схвалена президентом країни.

"Ювілейний акт про Ісуса Христа як Царя й Господа" був прийнятий у квітні цього року, однак втілений лише тепер", – повідомила про подію прес-служба президента Дуди.

Центральні польські телеканали перервали трансляцію протесту вчителів, щоб надати ефір зведенню на трон Ісуса Христа, інформує Gazeta Wyborcza.

Ідея інтронізації (офіційного "зведення на трон") Ісуса сягає своїм корінням першої половини ХХ століття. Вона належить медсестрі Розалії Целякувні, яка переконувала, що чула внутрішні голоси, які начебто говорили їй, що умовою порятунку країни в умовах близької війни стане визнання Ісуса Христа королем Польщі.

Після низки інтронізацій на місцях єпископат Польщі в березні 2008 року постановив, що такі дії є "недоречними й непотрібними".

Польська католицька церква змінила свою позицію на початку 2016 року: єпископ Анджей Чая заявив, що "визнання правління Ісуса Христа над рідним суспільством є теологічно прийнятним".

Натомість, більшість критиків вважають цю акцію свідченням збільшення впливу над Польщею консервативних та клерикальних сил, що почалося після перемоги на виборах партії "Право і справедливість".

Теми: Польща
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IP: 163.172.135.---spitfire20.11.2016 01:06
інтронізація Христа?
напевно, це означає злиття католицької церкви і держави?

мені здається, Польща поступово перетворюється на такий собі католицький Іран на сході Європи.
а там і до оголошення католицького джихада недалеко...
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