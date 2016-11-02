Звільнений під заставу харківький сепаратист намагався втекти в Росію

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Середа, 2 листопада 2016, 00:35

Дергачівський районний суд Харківської області відправив під адміністративний арешт на три доби сепаратиста Єгора Логвінова, який намагався втекти РФ після звільнення з СІЗО під заставу в 206,7 тис. грн.

Про це розповів начальник прес-служби Харківського пограничого загону майор Олександр Трохимець, передає Укрінформ.

"Єгор Логвинов заарештований на три доби за спробу незаконного перетину українсько-російського кордону. Він буде утримуватися у СІЗО", - зазначив Трохимець.

За його словами, після трьох діб його передадуть співробітникам СБУ.

12 жовтня Київський райсуд Харкова залишив під вартою Єгора Логвінова і сепаратиста Спартака Головачова з можливістю внесення застави для кажого в 206,7 тис. грн.

13 жовтня Спартак Головачов вийшов під внесену за нього заставу.

31 жовтня близько 17.00 під заставу вийшов і Єгор Логвинов, а вже о 21.00 його затримали прикордонники і співробітники СБУ на україно-російському кордоні. При собі він мав лише довідку про звільнення, опору при затриманні не чинив. Він був переданий правоохоронцям Дергачівського райвідділу.

Як сказала прес-секретар прокурора Харківської області Віта Дубовик, 47-річному Логвинову оголошено підозру за ст. 109, що передбачає відповідальність за дії, спрямовані на насильницьку зміну конституційного ладу, захоплення державної влади.

8 квітня 2014 року спецпідрозділи міліції, включаючи вінницький "Ягуар", звільнили будівлю Харківської ОДА, захоплену 6 квітня сепаратистами. На місці затримано більше 60-ти чоловік, включаючи лідерів захоплення, в тому числі, - Єгора Логвинова. Він пробув у Харківському СІЗО більше двох років.

Теми: Харків сепаратизм
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