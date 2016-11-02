Журналісти вимагають припинити саботаж реформи суспільного мовлення

Журналісти, медіа-експерти та народні депутати звернулися до президента, кабміну та Верховної Ради з вимогою не зривати реформу суспільного мовленя.

Текст звернення опубліковало Hromadske.ua

"У зв’язку із заявою про звільнення генерального директора НТКУ Зураба Аласанії ми, журналісти, народні депутати та медіа-експерти обговорили ситуацію довкола реформи суспільного мовлення. Ми вважаємо, що відсутність належної і своєчасної реакції на проблеми, які виникали і продовжують виникати в процесі реформування державних мовників у Національну суспільну телерадіокомпанію України можуть спричинити зрив реформи" - йдеться у зверненні.

Автори звернення об’єдналися у коаліцію "За суспільне мовлення" та вимагають:

1. Припинити саботаж реформи суспільного мовлення в Україні.

2. Забезпечити у 2017 і подальших роках повноцінне фінансування суспільного мовника в обсязі гарантованому законом. Проведення Євробачення не повинно фінансуватися за рахунок урізання коштів, передбачених для функціонування НСТУ.

3. Від Кабінету Міністрів України забезпечити внесення змін до актів уряду та актів міністерств, необхідних для завершення перетворення та подальшого функціонування ПАТ НСТУ, затвердити доопрацьований і погоджений із громадськістю Статут НСТУ до 31 грудня 2016 року.

4. Від Комітету ВРУ з питань свободи слова та інформаційної політики розглянути ситуацію щодо проблем суспільного мовлення та забезпечити контроль щодо ухвалення статуту НСТУ.

5. Від Фонду державного майна України - провести оцінку майна Національної телекомпанії України та її філій до 30 листопада 2016 року.

6. Від Кабінету Міністрів та Держкомтелерадіо погодити кандидатуру в.о. гендиректора із Наглядовою Радою НСТУ.

7. Гарантувати незалежну редакційну політику, зокрема, у висвітленні антикорупційних тем, реформ та суспільно-важливих подій.

8. Не допустити згортання співпраці з усіма розслідувальними програмами, що виходять на "UA: Перший" та забезпечити невтручання в їхню редакційну політику.

9. Від Кабінету Міністрів передбачити тимчасовий порядок фінансування ПАТ НСТУ у першому кварталі 2017 року.

10. Від Кабінету Міністрів та Держкомтелерадіо вимагаємо не розглядати заяву про звільнення генерального директора НТКУ Зураба Аласанії, попередньо не заслухавши інформацію Аласанії щодо проблем впровадження реформи суспільного мовлення.

"Коаліція є відкритою громадською ініціативою. Ми звертаємося до наших колег із закликом підтримати вимоги та стати на захист реформи", - йдеться у зверненні.

"Нагадаємо, що створення суспільного мовлення було однією з головних вимог громадянського суспільства під час Революції гідності та є ключовим пунктом міжнародних зобов'язань України. Закликаємо усі органи влади, так чи інакше причетні до створення суспільного мовлення довести реформу до кінця", - наголошують журналісти.

Як відомо, генеральний директор Національної телекомпанії України Зураб Аласанія 1 листопад написав заяву на звільнення за власним бажанням з посади голови НТКУ.

В коментарі Українській правді Аласанія заявив, що бюджет компанії на 2017 рік не дасть провести ні Євробачення, ні почати роботу Суспільного мовлення.

Видання "Телекритика" з посиланням на джерело на медіаринку, знайоме з обговоренням можливих кандидатур, повідомило, що новим гендиректором НТКУ може стати заступник Аласанії Олександр Харебін.