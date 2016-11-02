Аваков повідомив про початок реформи пожежної служби

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Середа, 2 листопада 2016, 03:53

Дніпро стало першим містом України, яке створює добровольчі частини пожежників: вже наступного року тут з’являться перші 3 депо нового типу з пожежниками-добровольцями та мінімальною кількістю професійних працівників.

Про це розповів голова МВС України Арсен Аваков, передає Радіо Свобода.

"Ця реформа – корінний злам нинішньої системи. Вона передбачає участь добровольців-вогнеборців, як в усьому світі. Також це вагома передача частини функцій місцевій владі", – зазначив Аваков.

За його даними, реформа пожежної служби – комплексна, одне із ключових завдань новації – "зламати негативний стереотип пожежного інспектора".

Водночас у міській раді Дніпра поінформували, що вже створили спеціальну робочу групу для підготовки запровадження новації, уже записуються охочі вступити до майбутніх добровольчих пожежних бригад.

За даними мерії, у міському бюджеті 2017 року запланують кошти на реформу пожежної служби, а вже невдовзі пожежники Дніпра отримають нову форму, яку шиють за австрійським зразком.

Раніше Аваков заявив, що готує реформу пожежно-рятувальної служби та ліквідацію пожежної інспекції.

Теми: Аваков Дніпро
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