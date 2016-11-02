Омелян розказав, коли чекати європейські лоукости в Україні

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Середа, 2 листопада 2016, 05:07

Наступний рік має стати роком заходу на український авіаринок європейських лоукостів. 

Про це заявив міністр інфраструктури України Володимир Омелян в ефірі "5 каналу".

"Ми зараз працюємо над тим, щоб наступний рік був роком заходу лоукостів. Нас дещо стримує відсутність угоди про відкрите небо з Європейським Союзом. Я сподіваюся, що це не буде головною перешкодою, щонайменше один аеропорт нас повинен точно порадувати в Україні появою європейського лоукоста дуже знаного. Я би дуже хотів, щоб це був не один, а декілька з них", – сказав він.

Омелян додав, що зараз про це ведуться переговори.

"Такі плани є, ми зараз ведемо переговори, але треба розуміти, що від початку переговорів, які почалися у серпні цього року, до фізичного виходу їх на маршрути – це мінімум рік. Тому десь друга половина 2017 року", - повідомив міністр.

Теми: транспорт авіа
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