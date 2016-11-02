ООН: за останнє десятиліття загинули понад 700 журналістів

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Середа, 2 листопада 2016, 06:52

Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун закликав вшанувати пам'ять представників ЗМІ, які були вбиті при виконанні службового обов'язку.

Про це йдеться в посланні генерального секретаря ООН Пан Гі Муна з нагоди Міжнародного дня боротьби з безкарністю за злочини проти журналістів, повідомляє центр новин ООН.

"Понад 700 журналістів загинули за останнє десятиліття: іншими словами, кожні п'ять днів один журналіст позбавлявся життя тільки за те, що він доводив до громадськості останні вісті і інформацію", - заявив генеральний секретар ООН.

Він зазначив, що багато журналістів гинуть в конфліктах, які вони так безстрашно висвітлюють. Разом з тим дуже багатьох змушують замовкнути за допомогою насильства і в мирних умовах.

"Розкривається лише сім відсотків таких злочинів ...", - сказав Пан Гі Мун. Він підкреслив, що безкарність посилює страх серед журналістів і дозволяє урядам безперешкодно застосовувати цензуру.

"Ми повинні докладати більше зусиль для того, щоб протистояти цій тенденції і гарантувати свободу діяльності засобів масової інформації. Не можна допускати, щоб журналісти були змушені займатися самоцензурою, побоюючись за своє життя", - заявив Генеральний секретар.

Він закликав покінчити з безкарністю і гарантувати журналістам право говорити правду можновладцям.

Теми: ООН свобода слова
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