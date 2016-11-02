"Репортери без кордонів" оновили список ворогів преси

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Середа, 2 листопада 2016, 07:54

Міжнародна організація "Репортери без кордонів" до Міжнародного дня припинення безкарності за злочини проти журналістів, який відзначається у середу, 2 листопада, оприлюднила новий список найбільших ворогів свободи преси у світі.

Про це пише DW.com.

До оновленого списку входять 35 глав держав та урядів, екстремістські та злочинні угруповання, а також спецслужби. На думку "Репортерів без кордонів", саме вони уособлюють у особливо наглядній формі грубе придушення свободи преси цензурою, свавільними арештами, тортурами та вбивствами.

Серед новачків ганебного рейтингу - президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі та лідер хунти Таїланду Прают Чан-Оча. Також до цьогорічного рейтингу потрапили президент Бурунді П'єр Нкурунзіза, король Саудівської Аравії Салман ібн Абдул-Азіз Аль Сауд та президент Венесуели Ніколас Мадуро, а також повстанці-хусити в Ємені, терористичне угруповання "Ісламська держава" та члени банди "Ансарулла Бангла" у Бангладеш.

"Багато нових імен серед ворогів свободи преси свідчать про те, що автократи та екстремісти будь-якого калібру досі можуть безкарно придушувати свободу слова, - заявив речник "Репортерів без кордонів" Міхаел Редіске. - Деякі правителі десятиліттями переслідують, піддають тортурам або вбивають критичних журналістів".

На думку представника організації, ООН слід нарешті запровадити посаду спеціального уповноваженого із захисту журналістів.

Значаться у списку і багато "завсідників", які присутні у ньому протягом багатьох років. Серед них, зокрема, президент Росії Володимир Путін, президент Сирії Башар Асад, лідер Куби Рауль Кастро, президент Еритреї Ісайяс Афеворкі, президент Судану Омар аль-Башир, глава Китаю Сі Цзиньпін, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин.

В організації "Репортери без кордонів" зазначають, що не прагнуть перелічити у своєму списку "ворогів преси" усіх, хто своїми діями шкодить діяльності журналістів. У цьому списку викриваються найбільш показові у багатьох країнах приклади безкарних систематичних дій, спрямованих проти медіа. Востаннє організація оновлювала власний список "ворогів преси" до Міжнародного дня свободи преси у травні 2013 року.

Теми: свобода слова
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