Путін шукає шляхи для перемоги на виборах, боїться сепаратизму

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Середа, 2 листопада 2016, 10:09

Кремль активно готується до виборів президента РФ 2018 року і поставив завдання політтехнологам забезпечити високу явку.

Про це повідомляє РБК з посиланням на свої джерела.

Перший заступник голови кремлівської адміністрації Сергій Кирієнко скликав політтехнологів, щоб обговорити майбутні президентські вибори. На зустрічі йшлося і про збереження стабільності політичної системи, розповіли джерела.

У Кремлі поставлено завдання провести майбутні вибори при високій явці, щоб кандидат, який представляє владу, — як очікується, це знову буде Володимир Путін, — отримав високий результат, пояснило джерело РБК, близьке до адміністрації президента.

При цьому, за його словами, є проблема, хто складе конкуренцію основному кандидату. Лідери КПРФ і ЛДПР Геннадій Зюганов та Володимир Жириновський у похилому віці: першому вже 72 роки, другому — 70, і незрозуміло, наскільки вони зможуть вести повноцінну кампанію.

Лідер "Справедливої Росії" Сергій Миронов — "це результат в 2%, приблизно те ж саме і Явлінський".

"Неясно, кого ще виводити на ці вибори і чи виводити", -– зазначило джерело РБК. Також, розповідає співрозмовник і підтверджує федеральний чиновник, перед Кирієнко "ставиться завдання м'якше вибудувати відносини з регіонами, не нагинаючи губернаторів".

"У Кремлі, зокрема, побоюються, що в умовах економічної кризи підніме голову сепаратизм", - зазначило джерело.

У вересні Путін заявляв, що поки не вирішив, чи братиме участь у виборах 2018 року, але вважає, що майбутній лідер РФ повинен представляти більш молоде покоління.

Як відомо, наступні вибори президента РФ повинні відбутися у 2018 році. Відповідно до конституції РФ, Путін має право балотуватися на черговий термін.

Путін обіймає пост президента РФ з травня 2012 року. Перед цим він також був президентом у 2000-2008 роках.

Теми: Путін Росія
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IP: 217.118.83.---petrius02.11.2016 10:21
Кадыров уже возмущён тем, что ему хотят обрезать бюджет, несмотря на то, что Чечня является приоритетом финансирования. Подавляющее большинство регионов России дотационные. Внутренняя политика Путина проста и понятна - заморозить разложение государственного организма "долларовым жидким азотом". Эта тактика была прекрасной до падения цен на нефть...
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