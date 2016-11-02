Сили АТО готові до відведення у Станиці Луганській, але не можуть

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Середа, 2 листопада 2016, 10:33

Українські сили готові виконувати Мінські домовленості в частині дзеркального відведення сил і засобів в районі Станиці Луганській, але бойовики не виконали умови.

Про це заявив спікер штабу АТО Віктор Шубець, передає Інтерфакс-Україна.

"Для того щоб відвести, має бути дотриманий режим тиші протягом 7 днів. У Станиці Луганській тільки позавчора і до цього стріляли. Ми готові відвести, якщо ворог зі свого боку також буде це робити", - сказав Шубець.

Він підкреслив, що сили АТО зі свого боку повністю готові почати процес відведення.

Теми: Донбас
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