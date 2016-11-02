Активісти влаштували "театр абсурду" під посольством Росії в Києві

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Середа, 2 листопада 2016, 10:41

Біля посольства Росії в Україні проходить акція-перфоманс "Росія поставила на конвеєр розправи над українськими журналістами", приурочена до Міжнародного дня ООН за припинення безкарності за злочини проти журналістів. 

Про це інформує газета "День".

За даними ООН, у світі 800 журналістів загинули за останні 10 років, і тільки кожен десятий випадок розслідується.

Акцію організували Центр інформації про права людини та Центр громадянських свобод.

Активісти вимагають від Росії звільнити Романа Сущенка і Миколу Семену, а також закрити сфабриковані кримінальні справи проти українських журналістів.

Голова правління Центру інформації про права людини Тетяна Печончик у програмі "Інформаційний ранок" на "5 каналі" розповіла про мету сьогоднішньої акції:

"Ми хочемо привернути увагу до того, що залишаються безкарними злочини, які Російська Федерація вчиняє по відношенню до українських журналістів", – сказала вона.

"Сьогодні під час акції під посольством Росії ми зробимо театралізоване дійство "Театр абсурду" і покажемо, яким чином у Росії фальсифікуються, шиються білими нитками справи проти українських журналістів. Це не поодинокі випадки, це вже певний конвеєр репресій розправи, і що журналісти є однією з вразливих груп, яких почала системно переслідувати Російська Федерація", – зазначила Печончик.

Напередодні, 1 листопада міністр інформаційної політики України Юрій Стець зустрівся із Марком Фейгіним, адвокатом арештованого в Москві спеціального кореспондента українського національного інформаційного агенства "Укрінформ" Романа Сущенка.

Стець наголосив, що для нього питання звільнення Сущенка є особистою справою.

Теми: права людини Росія ЗМІ
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