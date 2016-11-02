Бойовики обстріляли села на Луганщині
Бойовики обстріляли села Новоайдарського та Попаснянського районів Луганщини.
Про це повідомляє Луганська обласна військово-цивільна адміністрація.
Так, вдень з використанням СПГ (станковий протитанковий гранатомет) та 152-мм гармати бойовики били у напрямку сел Лопаскине та Кримське Новоайдарського району.
Після півночі зі стрілецької зброї обстрілювалися позиції ЗСУ поблизу села Новоолександрівка Попаснянського району.
"Воїни сил АТО на провокації не піддалися та вогонь у відповідь не відкривали. На щастя, поранених і загиблих не має", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв штаб, протягом минулої доби бойовики 37 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників на усіх напрямках, в тому числі біля Станиці Луганської.
Українська правда
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