Бойовики обстріляли села на Луганщині

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Середа, 2 листопада 2016, 10:41

Бойовики обстріляли села Новоайдарського та Попаснянського районів Луганщини.

Про це повідомляє Луганська обласна військово-цивільна адміністрація.

Так, вдень з використанням СПГ (станковий протитанковий гранатомет) та 152-мм гармати бойовики били у напрямку сел Лопаскине та Кримське Новоайдарського району.

Після півночі зі стрілецької зброї обстрілювалися позиції ЗСУ поблизу села Новоолександрівка Попаснянського району.

"Воїни сил АТО на провокації не піддалися та вогонь у відповідь не відкривали. На щастя, поранених і загиблих не має", - йдеться у повідомленні. 

Як повідомляв штаб, протягом минулої доби бойовики 37 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників на усіх напрямках, в тому числі біля Станиці Луганської.

Українська правда

Теми: АТО Луганська область
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