НАБУ сподівається отримати право на "прослушку" до кінця року

Національне антикорупційне бюро сподівається, що до кінця року Верховна Рада надасть йому право самостійно проводити прослуховування.

Про це повідомляє прес-служба НАБУ в середу в соцмережах.

"Законопроект про "прослушку" для НАБУ нарешті в порядку денному роботи Верховної Ради. Це вселяє надію, що до кінця року НАБУ отримає право на самостійне зняття інформації з каналів зв'язку", – вказано в коментарі.

В НАБУ нагадують, що цього кроку чекає і МВФ, вони сподіваються на підтримку суспільства і народних депутатів.

Як відомо, в Європейському союзі вважають доцільними надання Національному антикорупційному бюро України проводити прослуховування підозрюваних.

У тексті меморандуму з Міжнародним валютним фондом було зазначено, що до кінця листопада 2016 року НАБУ має бути надано право самостійно проводити прослуховування і проводити слідчі дії під прикриттям.

Голова спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький ще влітку просив депутатів схвалити законопроект, який дозволить Національному антикорупційному бюро здійснювати прослуховування незалежно від СБУ.

Українська правда