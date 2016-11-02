Посол США: для виборів на Донбасі потрібно розвести сили

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Середа, 2 листопада 2016, 11:36

Розведення сил та засобів сторін збройного конфлікту на Донбасі уможливить гарантування безпеки, яке є умовою для виборів.

Таку думку в інтерв’ю "Радіо Свобода" заявила посол США в Україні Марі Йованович.

"Наша позиція чітка: спершу ви повинні мати безпеку, щоб провести вибори. Як інакше провести вибори, якщо немає гарантій безпеки", – зазначила Йованович.

"Як ми бачимо, домовленостей про режим припинення вогню, які мали б діяти останні два роки, не дотримуються. Останні домовленості щодо режиму тиші також порушуються. Тож важливо, щоб безпека була стабільною", – вказала дипломат.

"Для цього, зокрема, треба вибудувати впевненість. У цьому контексті варто згадати домовленості щодо розведення сил і засобів на трьох ділянках на лінії зіткнення", – сказала Йованович.

"Я знаю, що це дуже дискусійне питання в Україні, але якщо є змога відвести сили одна від одної, то менше шансів, що вони зіткнуться в бою. Це один із першочергових кроків, на мій погляд, як для населення, так і для всього політичного процесу – утвердити безпеку", – наголосила посол.

Як відомо, 21 вересня у Мінську учасники Тристоронньої контактної групи підписали угоду про розведення сил і засобів біля трьох населених пунктів на лінії розмежування – Петрівському, Золотому та Станиці Луганській. За процесом відведення мають спостерігати представники ОБСЄ.

У Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ регулярно заявляють про обмежений доступ до ділянок розведення сил на Донбасі.

Українські сили неодноразово підкреслювали, що готові виконувати домовленості в частині дзеркального відведення сил і засобів в районі Станиці Луганській, але бойовики не виконують умови рамкової угоди.

Для того, щоб почати відведення, має бути дотриманий режим тиші протягом 7 днів. Бойовики не припиняють обстріли Станиці Луганської.

Теми: Донбас АТО вибори
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Коментарі — 2
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IP: 93.74.43.---Spirito02.11.2016 12:11
Потрібно вивести(!) військові сили РФ з території України.
За два роки після першого "мирного" мінська РФ
настріляла/поруйнувала/повбивала/покалічила людей на суд,
а не продовження гри в "мінські домовленості".
-...Париж був результативним,а Берлін будуть пов'язувати з повним
провалом! Я не можу цього допустити! Давайте домовлятися.
І все починалося знову... - (?!)
Чому США як один із гарантів безпеки і суверенітету України
по Будапештському меморандуму
ніяк не спроможеться(!) на позов до суду стосовно окупації РФ
територій України,як мінімум?
Коли зайде слідча місія для дослідження наслідків окупації РФ
територій Донбасу?
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IP: 92.113.16.---Дідусь Іванович02.11.2016 11:59
Де вибори? В самопроголошених ДЛНР чи в Україні? Якщо ДЛНР хочуть повернутися в Україну, то самопроголошені повинні саморозпуститися і повернути владу тим, кого розігнали. Залишитися самопроголошеними і проводити вибори за українськими законами неможливо навіть якщо сам Путлер буде гарантувати безпеку.
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