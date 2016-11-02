Гройсман доручив Стецю виявити загрози для Суспільного мовлення

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Середа, 2 листопада 2016, 12:07

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив міністру інформаційної політики Юрію Стецю передбачити можливі загрози для запуску Суспільного телебачення і внести відповідні пропозиції, щоб усунути їх.

Про це він сказав на засіданні уряду 2 листопада.

"Якщо є якісь загрози, ми маємо зараз їх виявити і ліквідувати... Я би хотів зараз доручити профільному міністру Юрію Стецю... опрацюйте питання спільно з колегами-народними депутатами, внесіть пропозиції, що потрібно прийняти уряду, і ми це з задоволенням зробимо", – сказав прем'єр.

Гройсман підкреслив, що "ніхто не має ставити під сумнів необхідність створення Суспільного телебачення в Україні".

Як відомо, 1 листопада генеральний директор Національної телекомпанії України Зураб Аласанія написав заяву на звільнення за власним бажанням з посади голови НТКУ.

В коментарі "Українській правді" Аласанія заявив, що бюджет компанії на 2017 рік не дасть провести ні Євробачення, ні почати роботу Суспільного мовлення.

Журналісти, медіа-експерти та народні депутати звернулися до президента, Кабміну та Верховної Ради з вимогою не зривати реформу суспільного мовлення.

Водночас, на думку голови Держкомтелерадіо Олега Наливайка, можлива відставка Аласанії не вплине на терміни створення Суспільного мовлення.

Раніше Наливайко прогнозував, що Суспільне мовлення в Україні розпочне свою роботу з 1 січня 2017 року.

Валентина Романенко, УП

Теми: телебачення
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