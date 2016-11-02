Гройсман хоче повиганяти чиновників з наглядової ради "Укрзалізниці"

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман наполягає на необхідності зміни наглядової ради "Укрзалізниці" і призначення в нього галузевих експертів.

Про це під час засідання Кабміну у середу сказав прем'єр-міністр Володимир Гройсман після виступу керівник "Укрзалізниця" Войцеха Бальчуна.

"Ми маємо забезпечити підтримку ініціатив, які дадуть компанії стати прозорою, відкритою… Для цього нам потрібно підсилити менеджмент, дати нормально можливість їм розвиватися, змінити швидко наглядову раду на незалежну, професійну, і хай вона оцінює, як працює менеджмент і вносить пропозиції щодо зміни чи призначення менеджменту", - сказав він.

"Корпоратизація важлива тоді, коли є незалежна наглядова рада, а не наглядова рада з чиновників. Що вони в цьому розуміються? Ми маємо найняти кращих із кращих в тих чи інших сферах, які будуть вибудовувати державний бізнес", - сказав він.

Він заявив,що готовий підтримувати план Бальчуна.

"Я готовий знищувати будь-яку мафію, яка може наближатися до "Укрзалізниці", - сказав він.

За словами Гройсмана "Укрзалізниця" приречена бути "успішною" і "мільярдером".

"Але хронічна компанія яка окутана корупцією, неефективністю і крадіжками доведена до ручки", - сказав він.

Гройсман заявив, що саботаж не дозволяє приймати швидкі і ефективні рішення.

Водночас, як повідомляє "Інтерфакс-Україна" у вівторок ввечері міністр інфраструктури Володимир Омелян в ефірі одного з телеканалів заявив, що його критика Бальчуна стосується лише темпів роботи керівника "Укрзалізниці".

Раніше в ЗМІ з'являлася інформація про критику роботи Балчуна з боку міністра.

В інтерв'ю порталу "Центр транспортних стратегій" Балчун висловив деяке невдоволення і нерозуміння такої критики.

"Окрім офіційних заяв, є ще й інша сфера... Коли міністр на зустрічі з журналістами off the record говорить, що дуже незадоволений моєю роботою... І якщо я про це знаю, то це означає, що інформація подається для того, щоб вона спливла. Або ж, коли відбуваються зустрічі з інвесторами і представниками американського бізнесу, то подається той самий текст... Я людина компромісу і докладу всіх зусиль для того, щоб знайти діалог із МІУ... Але я некомфортно почуваюся, коли за моєю спиною йде інформація, що МІУ незадоволене моєю роботою", - зазначав Балчун.

Українська правда