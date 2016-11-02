Гройсман визнав, що є опір у створенні Суспільного телебачення

Система чинить опір у створенні Суспільного телебачення.

Про це на засіданні уряду заявила голова комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформаційної політики Вікторія Сюмар.

"Якщо в нас не буде незалежних ЗМІ, то у нас буде винятково олігархічна політика, тому що олігархи визначатимуть, хто буде в телевізорі, і кого підтримає народ", - сказала Сюмар.

Вона наголосила, що якщо питання створення Суспільного телебачення не буде вирішено до нового року, то є загроза загальмувати процес на рік. При цьому Сюмар вказала на те, що у цьому процесі є опір з боку влади.

"Ви сказали, що реформи гальмуються спротивом системи. І це та сама історія. Нібито є політична воля, але є бюрократичні процедури, які гальмують процес", - заявила вона.

"Статут НСТУ має бути затверджений якомога швидше. Вісім міністерств - ми готові зустрітися і погодити всі нюанси, які у вас викликають питання по статуту", - сказала голова комітету.

За її словами, наразі необхідно вирішити три питання - статут, оцінка ФДМ майна, яке переходить Суспільному телебаченню та бюджет НСТУ.

У відповідь прем’єр погодився, що є опір та пообіцяв докласти максимум зусиль.

"Правда – система чинить опір. І я це відчуваю. Інколи даєш доручення, а воно десь губиться в хащах Кабінету міністрів, які ще бачили Щербицького (радянський діяч, Перший секретар ЦККПУ)", - сказав він.

Як відомо, 1 листопада генеральний директор Національної телекомпанії України Зураб Аласанія написав заяву на звільнення за власним бажанням з посади голови НТКУ.

В коментарі "Українській правді" Аласанія заявив, що бюджет компанії на 2017 рік не дасть провести ні Євробачення, ні почати роботу Суспільного мовлення.

Журналісти, медіа-експерти та народні депутати звернулися до президента, Кабміну та Верховної Ради з вимогою не зривати реформу суспільного мовлення.

Водночас, на думку голови Держкомтелерадіо Олега Наливайка, можлива відставка Аласанії не вплине на терміни створення Суспільного мовлення.

Раніше Наливайко прогнозував, що Суспільне мовлення в Україні розпочне свою роботу з 1 січня 2017 року.

Тетяна Кусок, УП