ЮНЕСКО: за 10 років було вбито понад 800 журналістів

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Середа, 2 листопада 2016, 13:15

За останнє десятиліття було вбито понад 800 журналістів, які висвітлювали останні новини і доносили інформацію до громадськості.

Про це свідчать дані ЮНЕСКО, оприлюднені в Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів, який відзначається 2 листопада вже втретє.

"За один тільки 2015 рік генеральний директор ЮНЕСКО засудив вбивства 115 журналістів, співробітників засобів масової інформації та соціальних мереж, які торкалися питань, що представляють суспільний інтерес. 2012-ий став найбільш смертоносним для журналістів: було зафіксовано 123 випадки вбивств", – зазначено в повідомленні.

За даними статистики, 94% убитих журналістів – місцеві, тільки 6% складають іноземні кореспонденти. 41% убитих журналістів працювали в друкованих ЗМІ. Як правило, в дев'яти з десяти випадків вбивці залишаються безкарними, зазначає "Укрінформ".

В Україні за роки незалежності було вбито майже 70 журналістів. Здебільшого суспільство і по сьогодні не знає прізвищ убивць, не кажучи вже про імена замовників.

Крім того, в ЮНЕСКО зазначають, що в статистику ще не були включені численні випадки несмертельних нападів на журналістів, які відбуваються щодня, в тому числі тортури, насильницькі зникнення, довільне затримання, залякування і утиски як в конфліктних, так і неконфліктних ситуаціях.

Крім того, репортери жіночої статі нерідко стикаються з ризиками іншого роду, а саме - нападами сексуального характеру.

Так само тривожно і те, що за останнє десятиліття в менш ніж одному випадку з десяти за злочини проти співробітників ЗМІ судді винесли звинувачувальний договір.

Безкарність вселяє впевненість у злочинців і в той же час має негативний вплив на суспільство, в тому числі на самих журналістів. Це призводить до порочного кола, коли безкарність породжує безкарність, підкреслюють в ЮНЕСКО.

Відзначається, що уряди, громадянське суспільство, засоби масової інформації, а також ті, хто зацікавлений у відстоюванні верховенства закону, повинні приєднатися до глобальних зусиль по боротьбі з безкарністю.

Раніше генеральний секретар ООН Пан Гі Мун у своїй доповіді говорив, що за останнє десятиліття понад 700 журналістів загинули.

Як відомо, в 2013 році на своїй 68-й сесії Генеральна Асамблея ООН прийняла резолюцію A/RES/68/163, в якій постановила проголосити 2 листопада Міжнародним днем ​​припинення безкарності за злочини проти журналістів.

Резолюція настійно закликала держави вжити конкретних заходів в боротьбі зі сформованою атмосферою безкарності. Дата була обрана в пам'ять про двох французьких журналістів, які були вбиті в Малі 2 листопада 2013 року.

Теми: ЗМІ ООН
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