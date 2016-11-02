Кабмін дозволив звільнити Аласанію

Кабінет міністрів на засіданні в середу дав Державному комітету з питань телебачення і радіомовлення право звільнити голову Національної телекомпанії України Зураба Аласанію.

Про це "Українській правді" заявив голова Держкомтелерадіо Олег Наливайко.

Він також наголосив, що Аласанія не звільнений, оскільки Кабмін не має таких повноважень, а рішення може приймати лише комітет.

"Це було не звільнення. Вчора Зураб подав заяву про звільнення за власним бажанням, за процедурою ми повинні узгодити її з Кабміном", – пояснив він.

За словами Наливайка, коли це рішення Кабміну надійде в Держкомтелерадіо, воно буде розглянуте разом з заявою Аласанії і буде прийняте рішення про звільнення.

Він додав, що не підтримати це рішення комітет не може, оскільки Аласанія сам наполягає на своєму звільненні. У той же час комітет погодить за Аласанією термін, який той ще повинен буде відпрацювати.

За словами Наливайка, Аласанія просив звільнити його з 1 листопада, однак це неможливо.

Міністр інфраструктури Володимир Омелян, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і спорту Ігор Жданов утрималися від голосування за це рішення.

Коментуючи чутки про можливе призначення на цю посаду депутата від БПП Вадима Денисенка, Наливайко сказав, що вперше про це чує. За даними "Української правди", Денисенко раніше розглядався як наступник Аласанії, однак в середу зранку від його кандидатури відмовилися.

За його словами, однією з ймовірних кандидатур на посаду голови НТКУ є його нинішній перший заступник Олександр Харебін, однак поки його позиція з цього приводу невідома, оскільки він перебуває у відпустці в Дубаї.

Наливайко додав, що саме Харебін займається підготовкою до проведення Євробачення в Києві наступного року.

Як відомо, 1 листопада генеральний директор Національної телекомпанії України Зураб Аласанія написав заяву на звільнення за власним бажанням з посади голови НТКУ.

В коментарі "Українській правді" Аласанія заявив, що бюджет компанії на 2017 рік не дасть провести ні Євробачення, ні почати роботу Суспільного мовлення.

Журналісти, медіа-експерти та народні депутати звернулися до президента, Кабміну та Верховної Ради з вимогою не зривати реформу суспільного мовлення.

Водночас, на думку голови Держкомтелерадіо Олега Наливайка, можлива відставка Аласанії не вплине на терміни створення Суспільного мовлення.

Раніше Наливайко прогнозував, що Суспільне мовлення в Україні розпочне свою роботу з 1 січня 2017 року.

Олег Шанковський, УП