Константіновський, який продавав Ролс-Ройс, тримає мільйони в сховищі
Народний депутат позафракційний В'ячеслав Констянтиновський, хоче, щоб НАБУ перевірило його доходи.
Про це він розповів в коментарі УП у середу.
"Я ось написав сам на антикорупційний комітет, НАБУ, щоб мене викликали і щоб я міг пояснити (інформацію з е-декларації – ред.)", - сказав він.
На запитання, звідки у нього 14 млн доларів готівки, депутат сказав: "Ми продали Індексбанк, це все у відкритому доступі. Банк був проданий за 270 млн і ми отримали дохід".
На уточнення, де він тримає ці всі кошти, Константіновський відповів: "У сховищі. Спробуйте сьогодні зняти комірку в банку, всі вони зайняті".
Він також пояснив, що продав свій Ролс-Ройс і віддав виручені гроші на армію, "бо хотів його позбутися".
"Для чого мені був просто Ролс-Ройс, якщо я кеш тратив і так? От якби ви потребували негайно гроші, ви б витягли з кишені, чи розпрощались з чимось непотрібним?... У такий час звичайно хочеться позбутися Ролс-Ройсу, тому що гроші це якийсь рівень безпеки хоч", - зазначив депутат.
Як відомо, у 2014 році під час виборів до Верховної Ради Константіновський використовував під час агітації гасло "Продав Ролс-Ройс – пішов на фронт".
Роман Кравець, УП
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