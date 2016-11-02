Константіновський, який продавав Ролс-Ройс, тримає мільйони в сховищі

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Середа, 2 листопада 2016, 13:27

Народний депутат позафракційний В'ячеслав Констянтиновський, хоче, щоб НАБУ перевірило його доходи.

Про це він розповів в коментарі УП у середу.

"Я ось написав сам на антикорупційний комітет, НАБУ, щоб мене викликали і щоб я міг пояснити (інформацію з е-декларації – ред.)", - сказав він.

 
фото:уп

На запитання, звідки у нього 14 млн доларів готівки, депутат сказав: "Ми продали Індексбанк, це все у відкритому доступі. Банк був проданий за 270 млн і ми отримали дохід".

На уточнення, де він тримає ці всі кошти, Константіновський відповів: "У сховищі. Спробуйте сьогодні зняти комірку в банку, всі вони зайняті".

Він також пояснив, що продав свій Ролс-Ройс і віддав виручені гроші на армію, "бо хотів його позбутися".

"Для чого мені був просто Ролс-Ройс, якщо я кеш тратив і так? От якби ви потребували негайно гроші, ви б витягли з кишені, чи розпрощались з чимось непотрібним?... У такий час звичайно хочеться позбутися  Ролс-Ройсу, тому що гроші це якийсь рівень безпеки хоч", - зазначив депутат.

Як відомо, у 2014 році під час виборів до Верховної Ради Константіновський використовував під час агітації гасло "Продав Ролс-Ройс – пішов на фронт".

Роман Кравець, УП

Теми: Верховна Рада декларація вибори
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Коментарі — 2
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IP: 193.46.66.---Sergio_S02.11.2016 14:33
Странно. Человек реально помог армии на сумму больше, чем весь Гнидо(оппо)блок со своими избирателями вместе взятые. Какая нах. разница, продал он при этом машину или нет???
К нарику Допе-младшему, который уже наркоту прямо в зале ВР принимает - вопросов никаких?
Придурки
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IP: 188.163.107.---Василь Таранович02.11.2016 14:12
Йому підходить гасло-"Продав Ролс-Ройс",пішов до в"язниці! На морді лиця написано,зважаючи на свідчення на Ютубі одного з його поплічників поживаючого в США і відсидівшого 7 років в американській буцигарні.Як говорить один з персонажів відомого фільму:"Сколько я зарезал,сколько перерезал,сколько душ не винных загубил.."
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