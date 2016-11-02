Аласанія каже, що на канал тиснули всі: Кабмін, президент, політики

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Середа, 2 листопада 2016, 14:16

Голова Нацтелекомпанії України Зураба Аласанію, який написав заяву про звільнення, каде, що протягом 2,5 роки його роботи чиновники і політики намагалися тиснути на редакційну політику каналу.

Про це він розповів в інтерв'ю "Українській правді".

"Практично всі прес-служби наших політичних призначенців і депутатів, і міністрів, і служба президента, і АП. Вони всі намагалися дзвонити і тиснути, просити висвітлити ту чи іншу подію. Але тільки в одному з 10 випадків це був інформаційний привід - все інше піар. Ясна річ, у них невдоволення накопичувалося. Ми постійно відмовлялися", - сказав він.

Також, окремо він розповів, що команда колишнього прем'єра Арсена Яценюка (який підписував призначення Аласанії на посаду) вимагала, що керівництво каналу рахувалося з їхніми інтересами.

"Тоді була розмова така - іди, працюй, ти ж знаєш, наші інтереси. А коли, як вони порахували, прийшов час їх інтересів, на каналі їх ніхто не відображав. Вони сердилися, бо їх звинувачувала інша політична сила, що канал працює на них. Але коли тут з'явилося розслідування про рюкзаки Авакова - вони взагалі здивувалися", - сказав він.

"Так що попередній прем'єр теж сильно ображений. Вони всі думають так – або ти з ними, або ти ворог", - додав Аласанія.

Як відомо, у середу Кабінет міністрів дав Державному комітету з питань телебачення і радіомовлення право звільнити голову Національної телекомпанії України Зураба Аласанію.

В коментарі "Українській правді" Аласанія заявив, що бюджет компанії на 2017 рік не дасть провести ні Євробачення, ні почати роботу Суспільного мовлення.

Водночас, на думку голови Держкомтелерадіо Олега Наливайка, можлива відставка Аласанії не вплине на терміни створення Суспільного мовлення.

Українська правда

Теми: ЗМІ влада Кабінет міністрів
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