"Бєлавіа" хоче, щоб Київ виплатив компенсацію за повернення літака

00
0
Середа, 2 листопада 2016, 14:40

Авіакомпанія "Бєлавіа" розраховує, що Україна найближчим часом відшкодує витрати за повернення борту в "Жуляни".

Про це заявив журналістам генеральний директор авіакомпанії Анатолій Гусаров, передає в середу білоруське державне агентство БЕЛТА.

"Ми працюємо з українськими колегами, щоб визначитися з відшкодуванням витрат. Найближчим часом це питання буде закрите", – сказав гендиректор авіакомпанії.

За словами Гусарова, "українська сторона згодна виплатити компенсацію, питання тільки в її розмірі".

"Ми почали рахувати суму, зараз йде процес переговорів: якісь витрати вони беруть на себе, тобто не виставляють нам рахунок. Коли це буде остаточно визначено, буде сформована вартість збитку. Але можу сказати, що це невелика сума", – підкреслив він.

Гендиректор авіакомпанії вважає, що ситуація з поверненням борту "Бєлавіа" в аеропорт Жуляни, яка мала місце 21 жовтня, "абсолютно не вкладається в рамки міжнародного авіаційного права".

У той же час в Міністерстві транспорту і комунікацій Білорусі прийшли до висновку, що екіпаж "Бєлавіа" в ситуації з поверненням борту в Жуляни діяв правильно.

Як відомо, 21 жовтня літак авіакомпанії "Бєлавіа" повернули в київський аеропорт "Жуляни".

За даними авіакампанії "Бєлавіа", білоруському екіпажу було заявлено, що в разі невиконання команди в повітря буде піднята військова авіація.

У Службі безпеки України підкреслили, що під час переговорів київського диспетчера з пілотом літака "Бєлавіа", очевидно, спрацював людський фактор, оскільки СБУ не давала вказівку на заяву про винищувачі.

Після посадки з борта повітряного судна правоохоронними органами України було знято одного пасажира, який є громадянином Вірменії.

22 жовтня МЗС Білорусі вручив ноту тимчасовому повіреному в справах України в Білорусі Валерію Джигуну за інцидент з літаком авіакомпанії "Бєлавіа".

Теми: Білорусь авіа
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
СБУ про інцидент з "Бєлавіа": Ми не давали вказівок про винищувачі 1 листопада 2016, 13:33
Київ погрожував літаку "Бєлавіа" військовою авіацією – газета Лукашенка 1 листопада 2016, 12:25
Військові Іспанії та Канади здійснять спостережний політ над РФ і Білоруссю 31 жовтня 2016, 08:28
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
З 24 рахунків "Ленінської кузні" Порошенка зняли арешт
Справа Шеремета: ОБСЄ закликає покінчити з безкарністю
Кабмін дозволив звільнити Аласанію
За добу в зоні АТО 2 бійці загинули, ще 5 поранено - штаб
Усі новини
Відео

ДахаБраха "Заманили" Джамалу і презентували спільну пісню

Хочете схуднути?

Фільми жахів можуть бути корисними